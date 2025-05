Tratamento oncológico mais perto: Araxá avança para receber unidade do Hélio Angotti

A Prefeitura de Araxá deu um passo importante para a implantação de uma unidade do Hospital de Câncer Hélio Angotti no município. Referência no Triângulo Mineiro, o hospital poderá oferecer serviços como quimioterapia, hormonioterapia e acompanhamento por telemedicina diretamente na cidade, descentralizando o atendimento e proporcionando mais conforto, dignidade e qualidade de vida aos pacientes oncológicos da região.

A proposta foi discutida durante uma reunião realizada nesta terça-feira (29), em Brasília, com a presença do conselheiro do hospital, Felipe Toledo Rocha, do prefeito Robson Magela, do secretário municipal de Saúde, Rubens Herbert Batista Miranda, e do assessor de Relações Interinstitucionais, Sebastião Donizete. O encontro marcou o início das tratativas para retomar um projeto que já existiu no passado, mas foi descontinuado.

Segundo o conselheiro, Felipe Toledo Rocha, uma equipe técnica do hospital visitará Araxá nos dias 8 e 9 de maio para avaliar uma área previamente indicada pela Prefeitura.

“Nosso objetivo é reativar esse projeto que infelizmente foi interrompido, mas que agora será reativado com o apoio da gestão municipal. Após a visita técnica, esperamos anunciar a viabilidade da nova unidade, que irá minimizar o desgaste das viagens até Uberaba e garantir um atendimento mais humanizado e próximo de casa”, afirma.

O prefeito Robson Magela destacou a importância do avanço. “Sabemos que o tratamento contra o câncer já é, por si só, um grande desafio. Reduzir o sofrimento com deslocamentos longos e oferecer atendimento de qualidade em Araxá é uma forma de cuidar melhor das pessoas que mais precisam”, diz.