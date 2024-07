UAB em Araxá abre processo seletivo para curso superior gratuito de Pedagogia para portadores de diploma

A Universidade Aberta do Brasil – UAB- Polo Araxá está com inscrições abertas para o curso superior em Pedagogia, destinado a portadores de diploma. O curso será na modalidade Ensino a Distância (EAD) oferecido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e tem a duração de quatro anos.As inscrições podem ser realizadas entre os dias 10 e 17 de julho por meio do link (www.uftm.edu.br/graduacao/uberaba/portadordediploma). Os interessados devem pagar a taxa de inscrição de R$ 75. São 10 vagas disponíveis e a seleção será baseada no histórico escolar dos candidatos.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído cursos de graduação em qualquer área do conhecimento, desde que possuam diploma registrado em instituição de ensino superior nacional credenciada pelo MEC ou, no caso de diploma estrangeiro, devidamente revalidado. Vale destacar que candidatos não poderão se inscrever em cursos e modalidades iguais ao de sua graduação anterior.

Para mais informações, o telefone de contato é o (34) 3700- 6197 – UFTM, (34) 3691-7043, (34) 98858-3936 e (34) 98836-2441 (WhatsApp) – Polo UAB Araxá.