Unidades de ensino coordenadas pela Prefeitura recebem escritores do Fliaraxá

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, proporcionou aos alunos da rede de ensino a oportunidade de receber os escritores que participam do 8° Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), marcado para os dias 19 e 23 de junho, no Tauá Grande Hotel. Em parceria com a secretaria iniciada no ano de 2015, Tiago de Melo Andrade, Luiz Antônio Aguiar, Fernanda Oliveira e Alessandra Roscoe, escritores da literatura infantil, visitaram as escolas para passar um pouco da carreira aos 1354 alunos, de 7 a 10 anos, do 1° ao 5° ano.

Nesta terça-feira, 18 de junho, houve a última visita programada nesse projeto foi da escritora Fernanda Oliveira, conhecida na literatura infantil como Fê Liz, que é curadora literária e produtora cultural, à Escola Municipal Agar de Afonseca Silva, situada no bairro Pão de Açúcar 4. As visitas que se iniciaram na quarta-feira, 12, foram coordenadas pelo Núcleo de Incentivo à Leitura, da Secretaria de Educação.

Essas visitas foram importantes para os alunos conhecerem mais sobre as obras de autores. Durante este mês, as professoras regentes de biblioteca do núcleo desenvolveram um trabalho de estudo da biografia com os estudantes lendo os livros escritos por cada autor. Na oportunidade, eles produziram um trabalho da arte e fizeram até um reconto da história, que possibilita às crianças utilizarem expressões e palavras tal como aparecem na narrativa do livro.

A parceria da Administração Municipal com o Fliaraxá possibilitará ainda a visita dos alunos para arena montada no Tauá Grande Hotel e a participação deles no Concurso de Redação Maria Amália Dumont. Também a nova sede da Biblioteca Pública Municipal Viriato Côrrea promoveu atividades de divulgação do 8° Festival Literário de Araxá (Fliaraxá).