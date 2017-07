Vereador solicita ajuda urgente a Fada

A difícil situação enfrentada pela Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada) foi um dos assuntos tratados pelo vereador Robson Magela (PRB) na reunião ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira, 5 de julho. O parlamentar informou que a entidade quase teve a energia elétrica cortada recentemente por falta de pagamento e solicitou que a Prefeitura Municipal firme convênio com a Fada afim de repassar recursos financeiros para o seu custeio.

A Fada é uma entidade araxaense que presta assistência ao deficiente físico, proporcionando-lhe gratuitamente tratamento médico e psicológico, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia e oficinas de trabalho, além de encaminhamento para o mercado de trabalho.

O vereador parabenizou o prefeito Aracely de Paula (PR) pelo projeto enviado ao Legislativo que autoriza o repasse de recursos financeiros do município para o Serviço de Obras Sociais (SOS) e pediu que o chefe do Executivo faça o mesmo em relação à Fada, pois sem a ajuda da Prefeitura a entidade fechará as portas.