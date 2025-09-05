Vigilância Ambiental realiza mutirão de combate à dengue em 23 bairros neste sábado

A Prefeitura de Araxá, por meio da Vigilância Ambiental, realiza neste sábado, 6 de setembro, um mutirão de combate à dengue com visitas a residências em 23 bairros da cidade. A ação acontece das 8h às 12h.

Durante a manhã, os Agentes de Combate às Endemias vão percorrer os bairros Urciano Lemos, Bom Jesus, Santa Maria, Tiradentes, Salomão Drummond, Alvorada, Recanto do Bosque, Santo Antônio, Santa Rita, Padre Alaor, Fertiza, Leda Barcelos, Boa Vista, João Ribeiro, Centro, Santa Luzia, Santa Terezinha, Pão de Açúcar I e III, João Bosco Teixeira, Jardim Natália I, Novo Horizonte e Abolição.

O supervisor geral dos agentes de endemias, Paulo Henrique Honorato, explica que a prioridade será dada a residências que ainda não foram vistoriadas. “A ação de sábado facilita o contato com os moradores e evita que as equipes precisem retornar várias vezes ao mesmo imóvel”, explica.

O mutirão faz parte das estratégias definidas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses. Em 2025, no dia 2 de setembro, Araxá registrou 3 mil casos de dengue e cinco óbitos decorrentes da doença.