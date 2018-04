Adolescente é apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas

Na tarde de ontem (11), durante patrulhamento pela rua Lázaro Severiano Gomes com rua Ivien Akel Valle, no Pão de Açúcar, a Polícia Militar deparou com cinco pessoas em atitude suspeita. Todas fugiram, mas um menor de 16 anos foi abordado.

Durante a busca pessoal no menor, os militares localizaram uma balança de precisão, certa quantia em dinheiro e um tablete de maconha. Próximo ao local em que os suspeitos estavam, a PM encontrou uma bucha de maconha, um cigarro de maconha e uma pedra de crack.

Todo o material citado estava pronto para a venda. Na residência do adolescente foi localizada uma chave de algema e uma colher com resquício de crack.

Diante do exposto, o menor foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido para as devidas providências.