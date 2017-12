Aluno do Uniaraxá conquista 2º lugar em prêmio nacional de Administração

Com um tema voltado para a melhoria em controles internos na administração pública, o aluno Felipe Diogo Duarte, do sexto período do Curso de Administração do Uniaraxá, conquistou o segundo lugar no Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2017, na categoria artigo acadêmico. Com a supervisão do professor Waldecy de Lima, Diogo elaborou o artigo acadêmico “A Importância dos Controles Internos Para Uma Administração Pública Gerencial”.

Waldecy destaca a importância de incentivar os alunos a participarem de competições nacionais para que conquistem bons resultados em sala de aula, mas acima de tudo, para que obtenham êxito nas oportunidades ofertadas pelo mercado de trabalho. “O trabalho foi desenvolvido com pretensão de um trabalho de conclusão de curso. O Diogo está no sexto período e, diante disso, deveremos aprofundar mais o estudo bem como a pesquisa que fará parte da complementação.”

Felipe explica que foram 13 trabalhos inscritos a nível nacional, mas o trabalho dele foi indicado após concorrer com outros em Minas Gerais. “Concorremos primeiramente com as faculdades da região e do Estado, sendo que o CRA-MG optou pelo nosso artigo”, afirma. A premiação garantiu ao aluno o prêmio de R$ 5 mil.

O Prêmio Belmiro Siqueira de Administração foi criado pelo Conselho Federal de Administração em 1988. A proposta é divulgar e promover a valorização dos estudos realizados por Administradores e estudantes dos cursos de bacharelado em Administração que contribuam para o desenvolvimento da profissão e da ciência da Administração no Brasil.