Sicredi Ibiraiaras RS/MG distribui mais de R$ 26 milhões em resultados para seus associados

Com o propósito de ajudar os associados e as comunidades onde está inserida a prosperar e ter mais qualidade de vida, o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que oferece produtos financeiros com taxas justas, mas vai além. O Sicredi preza pelo crescimento de todos, tanto que parte do resultado obtido pela cooperativa ao fim de um exercício é distribuído aos associados, conforme definido em assembleia, pelos próprios associados. Essa decisão beneficia não apenas quem já faz parte da instituição financeira, mas toda a comunidade.

Neste ano, o valor a ser distribuído referente a participação nos resultados da Cooperativa no ano de 2023, é de R$ 26 milhões. O crédito foi efetuado nesta terça-feira, dia 30 de abril. Os associados já podem conferir em sua conta corrente e em sua cota capital os valores creditados via aplicativo/internet banking ou em uma de nossas agências.

O cálculo individual da distribuição é feito de maneira justa e o valor a receber de cada associado, é proporcional às operações e movimentações financeiras que ele efetivou com a Cooperativa ao longo do último ano. Dessa forma, o dinheiro retorna aos associados, movimenta a economia local e se transforma, de forma concreta, em mais oportunidades.

Além dos 26 milhões distribuídos diretamente aos associados, mais 1.5 milhão foi destinado a realização de ações sociais nas comunidades e 10.6 milhões também foram pagos em forma de juros ao capital social. Ou seja, no total são 38.1 milhões de reais que retornaram diretamente para nossos associados e para as comunidades onde estamos presentes.

Sadi Bento Rigotti, presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, afirma que o retorno financeiro do Sicredi vai além da distribuição de resultados. “A economia gerada em taxas mais justas, o apoio social a projetos da comunidade, além dos investimentos nos programas sociais próprios do Sicredi geram um valor agregado que também contam muito para criar mais prosperidade para as pessoas. Afinal, faz parte da nossa missão valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade, afinal no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar”, pontua Rigotti.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelos nossos canais digitais ou procure sua agência. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.