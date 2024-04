Aeroporto de Araxá amplia escala com voos diários para Belo Horizonte e conexão em Patos de Minas

Mais turismo e desenvolvimento econômico para Araxá. A partir do dia 1º de julho, o Aeroporto Municipal Romeu Zema passa a receber voos diários para Belo Horizonte com escala em Patos de Minas. Os voos são operados pela Azul Linhas Aéreas com a aeronave ATR72-600 de 70 assentos.

Além da alteração, mais ampliações serão realizadas na grade de voos no aeroporto de Araxá com o objetivo de proporcionar conexões com mais de 160 destinos nacionais e internacionais, ampliando as possibilidades de viagem para os passageiros de toda a região.

A frequência de voos foi ampliada de seis para nove viagens semanais. Isso inclui dois voos para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e sete voos para Belo Horizonte. As vendas já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.