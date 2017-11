Central de Videomonitoramento, em um ano de instalação, contribui para redução de roubos

O sistema começou a funcionar há um ano com a instalação de 33 câmeras. De acordo com levantamento realizado pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, nas ocorrências de roubo contra o patrimônio, por exemplo, tinha um número de 128 delitos de janeiro a outubro de 2016. No mesmo período desse ano, o número de ocorrências caiu para 68, notabilizando uma queda de 46% de roubos na cidade. Na área de ocorrências policiais mais relevantes, a queda foi de 16% no referido período.

O secretário Élvio Bertoni reitera que as câmeras de vídeomonitoramento representam um ganho substancial para a segurança do município. “Além desses números, temos observado que a população, hoje, se sente mais segura. Isso tem feito com que a comunidade reconheça nesse projeto da Administração Municipal qualidade, eficiência e resolutividade. Esse resultado, evidentemente, além de ser capitaneado pela atual gestão, conta com a parceira das nossas polícias e se tornou uma ferramenta de fundamental importância na prevenção e repreensão do crime”, enfatiza o secretário.

Fechando o primeiro ano de funcionamento, o sistema, antes com 33 câmeras, passa a contar com o reforço de mais 22 equipamentos que estão sendo instalados nas principais ruas dos bairros. Com o novo investimento, a Prefeitura passará a ter 55 pontos, de maior vulnerabilidade, monitorados em tempo real.

“Esperamos comemorar a virada do ano com todas as 55 câmeras funcionando. Fazemos um balanço desse primeiro ano e garantimos que este resultado retrata o diagnóstico de um estudo feito em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep). Podemos afirmar que todos os corredores dos bairros têm câmeras. A própria comunidade residente nesses bairros tem observado esse melhoramento e, às vezes, nos procuram para agradecer e até para pleitear novas câmeras”, relata Bertoni.

Nesse ano, Araxá tem se consolidado como cidade referência na utilização da tecnologia como suporte da área de segurança pública. O Projeto de Araxá já foi apresentado em vários municípios do Estado, como na cidade de Uberaba durante 1º Fórum de Cidades Digitais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Também em 2017, após estudo feito pelo Instituto Atlas da Violência, Araxá ficou no ranking dos municípios menos violentos do país, sendo a quinta cidade mais pacífica do Brasil e a primeira de Minas Gerais. “O que comprova que a administração municipal está investindo e garantindo segurança aos cidadãos”, reafirma o secretário.

O prefeito Aracely de Paula ressalta a importância do sistema e garante que o mesmo será ampliado na medida em que se fizer necessário, “pois consideramos de extrema importância para a comunidade em geral, além de ser ferramenta de apoio para acompanharmos o trânsito de toda a malha viária da cidade. Queremos que nossa cidade continue dentro desta realidade, tranquila e segura e continuaremos promovendo a parceria do município com os órgãos de segurança da cidade”, garante o prefeito Aracely.