Produtores de Araxá investem na produção de laranja e visam implantação de indústria nos próximos anos

Entre as regiões mais importantes para o Agronegócio em Minas Gerais, Araxá deve se transformar em referência no cultivo de laranja. Produtores de citricultura têm realizado investimentos na produção da fruta e visam, inclusive, a implantação de uma indústria para os próximos anos. O aquecimento do mercado, o clima e o bom ambiente de produção facilitam a formação de pomares na região.

O prefeito de Araxá, Robson Magela, recebeu grandes investidores do agronegócio na última semana. A reunião tratou sobre as expectativas de produção e do apoio da Prefeitura de Araxá para o crescimento do setor no Município. Questões importantes como escoamento da produção e até na mediação com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na questão energética serão pautas fundamentais para o poder público.

Para o empresário Antônio Gilberto de Castro, a expectativa é que em cinco anos a região de Araxá registre cerca de 10 mil hectares plantados em citricultura. “Isso agrega um valor enorme aos municípios de toda a região e, com essa área de plantio, teremos condições de ter uma indústria de produção de sucos que vai gerar empregos e renda para a população.”