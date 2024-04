Inscrições e mais: tudo o que você precisa saber sobre a segunda etapa da CiMTB, em Araxá

Está chegando a hora: a segunda etapa da Copa Internacional de Mountain Bike começa na próxima sexta-feira (26/04), em Araxá-MG. E quem quiser participar da histórica edição, que acontecerá na mesma pista da Copa do Mundo realizada no último fim de semana, não pode perder tempo: as inscrições se encerram hoje (23/04) para a competição que vale pontos UCI e conta com a chancela da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo).

Confira estas informações e todas as outras que você precisa saber sobre a 21ª da etapa de Araxá da CiMTB neste texto.

Inscrições

A etapa de Araxá da Copa Internacional 2024 reserva uma chance única: a oportunidade de atletas amadores pedalarem na mesma pista utilizada em uma etapa da WHOOP UCI Mountain Bike World Series 2024. Afinal, a competição foi realizada no último final de semana, coroando a norte-americana Haley Batten e o dinamarquês Simon Andreassen como campeões do XCO.

Além disso, a competição no Barreiro, no entorno do Grande Hotel de Araxá, é considerada a mais charmosa e uma das mais tradicionais do mountain bike latino-americano. A estrutura para atendimento aos atletas é completa, com tudo o que é preciso para uma prova da modalidade: pontos de hidratação, lava bike Squirt, banheiros vip com ar condicionado, duchas para ciclistas, arena com mais de 40 expositores e praça de alimentação completa, com cardápio variado.

As inscrições podem ser feitas até o final do dia 23/04 clicando neste link.

Hospedagem em Araxá

A hospitaleira cidade mineira continua respirando mountain bike. Após a passagem do circuito mundial pelo município, com a edição da Copa do Mundo, a CiMTB mantém a tradição de deixar a cidade em movimento: são centenas de leitos à disposição de atletas e entusiastas das duas rodas.

Diversos hotéis ainda contam com vagas de hospedagem disponíveis – inclusive o Grande Hotel Termas de Araxá, local da prova do próximo final de semana. São opções de hotéis e pousadas e também de imóveis disponíveis por meio da plataforma AirBnB.

Os hotéis credenciados podem ser vistos neste link, enquanto que as casas disponíveis estão neste endereço.

Novidade na programação

Como aconteceu em 2023, a etapa de Araxá contará com a realização do Hors Class no XCO (Elite e Júnior) e Classe 3 no XCC (Elite). Mas a grande novidade na programação deste ano é a inédita disputa do XCO Sub-23 valendo pontos Hors Class, logo na abertura do evento, na sexta (26/04), com largada prevista às 11h30.

A organização da CiMTB criou uma bateria separada e exclusiva para atletas da categoria Sub-23. Importante lembrar que mesmo quem competir na sexta pelas categorias Sub-23 feminina e masculina, também poderá disputar a prova do XCO no domingo, com uma única inscrição.

A etapa de Araxá também contará com as modalidades XCC e XCM (Maratona).

Para atletas da categoria Elite, a competição do próximo final de semana é válida para o ranking Olímpico dos Jogos de Paris-2024: serão 100 pontos na Hors Class de Araxá.

Você pode conferir a programação completa da etapa clicando aqui.