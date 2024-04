Araxá será sede da Copa do Mundo de Mountain Bike em 2025 e 2026

Araxá, a Capital Mundial do Mountain Bike. A cidade foi escolhida como sede da Copa do Mundo de 2025 e 2026. O sucesso do evento este ano foi fundamental para a decisão do Comitê Internacional. O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação, que contou com a presença do prefeito Robson Magela, governador Romeu Zema, deputado estadual Bosco, presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior, e demais autoridades.

De acordo com o prefeito Robson Magela, Araxá entra de vez no calendário internacional do Mountain Bike. “É um prazer enorme ter recebido esse grande evento em nossa cidade. Uma oportunidade de apresentar Araxá para todo o planeta. Com transmissão para 150 países, presença de turistas e da imprensa internacional, Araxá ficou conhecida em várias partes do Mundo. Sediar essa competição mundial nos próximos dois anos será um orgulho para todo o araxaense e um incremento para nossa economia”, destaca o prefeito.

A disputa teve emoções até a última volta. O pódio da competição contou com a vitória do atleta Simon Andressen, da Dinamarca; seguido pelo francês Victor Koretzky, em segundo lugar; e do sul-africano Alan Hatherly, que ficou em terceiro.

O evento reuniu os melhores atletas do mundo e acumulou pontos para o índice de classificação para as Olimpíadas de Paris 2024.