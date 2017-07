Convite: Grande Arraiá acontece no próximo sábado

Quadrilhas, comidas típicas e muita música. Em um resgate folclórico, cultural e artístico das festas juninas e julinas, a Prefeitura de Araxá realiza o Grande Arraiá. O evento, que encerra o Circuito Junino da TV Integração, acontece neste sábado, 29, a partir das 17 horas, com entrada gratuita. A festa terá shows musicais com a dupla Kelve e Felipe e os grupos Chakalaka, de Ibiá, e Comitiva Magalhães, de Araxá. A Rua do Lazer do Serviço Social do Comércio (Sesc) também estará presente no evento, com brinquedos oferecidos gratuitamente para crianças acompanhadas por monitor.

A superintendente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Régia Côrtes, destaca a participação de entidades no evento. “Teremos barraquinhas típicas das entidades de Araxá e a grande quadrilha comunitária com cada entidade levando dez pares para participar desse resgate a nossa cultura e do nosso folclore da região. A quadrilha está aberta também para quem for caracterizado para dança típica. Convidamos toda a família araxaense e a região para prestigiar esse grande evento cultural e folclórico”, conta a superintendente.

As entidades participantes do Grande Arraiá são: o Grupo Solidariedade Paulo de Tarso, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), a Comunidade Sara Nossa Terra, a Associação do Câncer, as Paróquias São Pedro e Nossa Senhora da Aparecida, a Associação do Grupo Espírita Alan Kardec, o Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta) e a Fraternidade Feminina Paramaçônica.