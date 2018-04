Expoaraxá fecha 44ª edição com 60 mil visitantes

A Exposição Agropecuária de Araxá encerrou 44ª edição no domingo (22), no Parque de Exposições Agenor Lemos, com bons resultados de público. O evento recebeu 60 mil pessoas entre os dia 3 e 22 de abril.

Considerada a segunda maior exposição de gado Girolando do país, a festa é dividida em duas partes: a primeira fase é destinada à leilões, torneios, feiras e julgamentos; a segunda, aos shows e rodeios amador e profissional.

Na arena do Rodeio Profissional, a noite de domingo foi decisiva para os peões. Juarez Terra Silva, da cidade de Alterosa, no sul de Minas Gerais, consagrou campeão obtendo 434,25 pontos. Seguido por Alex de Souza Penati, de Pedranópolis, com 346,25 e, na terceira colocação, Ademir Candido da Silva, do município Terra Boa, no Paraná, com 342 pontos na somatória final.

A Expoaraxá contou com praça de alimentação, parque de diversões, estandes de diversos segmentos, restaurante e uma choperia, com shows ao vivo, unificando os bares fixos do parque.

A exposição inovou neste ano e trouxe, além das apresentações e julgamentos de animais, a feira de touros PO Nelore e Aberdeen Angus e o 2º Leilão Elite Raças de equinos, comercializando 38 animais das raças Paint Horse, Mangalarga Marchador, Árabe e Quarto de Milha.

O evento teve a etapa Araxá do Concurso Regional Queijo Minas Artesanal, onde cinco participantes foram selecionados para a etapa estadual que acontecerá em 2019. A programação contou, ainda, com a 2ª edição da Queima do Alho, mostrando que a solidariedade entrou no calendário da Expoaraxá, onde 2.500 pessoas participaram do almoço com renda revertida para a Ampara – Associação de Amparo às Pessoas Com Câncer de Araxá. Essa edição contou com o dobro do público de 2017.

“A Expoaraxá ofereceu atrações diversificadas para produtores de toda região e para toda a comunidade com crianças, jovens e adultos. E já começamos a planejar a edição 2019”, disse o presidente da ARAP, Luis Henrique Rios.”

Entre os dias 18 a 22 de abril, o Parque Agenor Lemos reuniu nomes do cenário musical com artistas araxaenses como Lippi & Fernando e Ludy & Miller e artistas já consagrados pelo Brasil como Marília Mendonça; Simone & Simaria; João Bosco & Vinícius e Dennis DJ; além de Jads e Jadson.

Força do agronegócio A exposição foi uma realização da ARAP- Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba, com apoio da CBMM, Prefeitura de Araxá, Polícia Militar, Polícia Civil, Câmara Municipal de Araxá, e patrocinadores, além de parceria da Emater-MG. Para o presidente Luis Henrique, os bons resultados demonstram a força e importância do agronegócio para a economia do município, principalmente em época de limitações financeiras na economia nacional. “As comercializações de gado e os números atingidos nos torneios demonstram a força da Expoaraxá no cenário mineiro”, disse.

A programação oficial encerra na quinta, 26 de abril, quando ocorre o Leilão Especial Cria, Recria e Engorda, no Tatersal Francisco Primo de Melo, a partir de 19h.

Confira as fotos da 44ª Exposição Agropecuária de Araxá no site da festa http://expoaraxa.com.br/ .