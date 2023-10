Inscrições para o Projeto Fosfogesso 2023 seguem abertas até 30 de outubro

Estimular a produção e o desenvolvimento econômico na área rural. Este é o objetivo do Projeto Fosfogesso. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, em parceria com a Mosaic Fertilizantes, a iniciativa já está na fase final de cadastramento. As inscrições ficam abertas somente até 30 de outubro. Já a retirada do insumo, pode ser feita até o dia 30 de novembro, por conta do beneficiado.

Podem participar do projeto pequenas propriedades rurais ou áreas arrendadas, restringindo-se a um arrendatário por propriedade e limitando-se a cada produtor rural um total de 40 toneladas do produto. Ao todo, serão distribuídas 10 mil toneladas do gesso agrícola para cerca de 280 produtores rurais.

O interessado deve comparecer à sede da Secretaria de Agricultura e Pecuária, localizada no Centro Administrativo da cidade (av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275), com o comprovante de residência em Araxá, inscrição de produtor rural, matrícula da propriedade com descrição do talhão a ser beneficiado; CPF e RG.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, César Romero da Silva (Garrado), o projeto possui grande importância para os produtores do município e faz enorme diferença no trabalho rural da região.

“Este recurso auxilia na correção dos nutrientes essenciais ao solo, como cálcio e enxofre e a distribuição desse insumo contribui significativamente para o desenvolvimento econômico de Araxá. E o mais importante, a ação gera ainda renda familiar e promove qualidade de vida a esse público tão importante para o crescimento de nossa região”, completa o secretário.

Mais informações, na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Centro Administrativo – ou pelo WhatsApp (34) 99257-1241.