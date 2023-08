Prefeitura de Araxá sedia encontro entre produtores rurais da região e debate melhorias para o setor

A Prefeitura de Araxá recebeu o Encontro do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba na última sexta-feira (25). O evento foi promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Araxá, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, e recebeu 45 representantes de mais de 20 cidades da região.

A reunião contou com as presenças dos secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes; da deputada federal e presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, Ana Paula Leão; do secretário municipal de Governo, Rick Paranhos; do secretário municipal de Agricultura e Pecuária, César Romero da Silva (Garrado); do presidente do Núcleo dos Sindicatos do Triângulo e Alto Paranaíba, Márcio Guapo; do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Antônio Salvo; do presidente da Comissão Técnica de Pecuária de Leite, Jônadan Ma; presidentes de sindicatos rurais; demais segmentos.

Segundo o secretário Garrado, o encontro teve enorme relevância para o desenvolvimento rural do Município e para a valorização dos produtores da região.

“Tivemos a oportunidade de discutir importantes questões como a produção leiteira, sobre os trabalhadores rurais, a importação do leite e sua competitividade no mercado. O que afeta diretamente nas ações realizadas pela Gestão Municipal e no crescimento do setor na cidade”, afirma.

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Araxá e superintendente de Manutenção de Vias Rurais, Osmar Gonçalves dos Santos, a reunião foi de grande valia para o ramo.

“É uma alegria ter participado deste evento tão necessário para os produtores rurais e o melhor, em Araxá. É um momento propício para discutir ações que vão resultar positivamente no trabalho rural e continuamos na busca por projetos e parcerias que contribuam para este fortalecimento”, diz.

A deputada federal Ana Paula Leão ressalta que essa união faz toda a diferença. “Como representante nacional da agricultura e pecuária, sabemos que este encontro engrandece ainda mais a área e nos motiva a trabalhar por grandes melhorias para a região em relação à atual situação da pecuária de corte e a segurança no campo. Estamos juntos pelo progresso dos produtores de leite e vamos acima de tudo, apoiar este trabalho”, reitera.

De acordo com o secretário estadual Thales Fernandes, o debate contribuiu para o fortalecimento da economia regional. “Esta reunião foi uma iniciativa espetacular. Acompanhamos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e seu trabalho, e com toda a certeza podemos afirmar que diversas famílias contribuem com o desenvolvimento regional, por meio de sua produção leiteira. A valorização deste evento público é de enorme merecimento”, completa.