Gastronomia de Araxá é destaque em programa do Governo de Minas Gerais

O melhor é descobrir em meio às Termas, cachoeiras e serras, os sabores e aromas irresistíveis desta região. Do queijo que leva seu nome aos doces de compota que já são tradição, venha se encantar pelas atrações do Circuito Canastra. Referência turística na região, Araxá ganhou destaque no “Mapa Gastronômico de Minas Gerais”. O projeto é a primeira ação do programa do Governo do Estado +Gastronomia e tem como objetivo potencializar o turismo gastronômico do Estado. O mapa reúne 31 dos 47 circuitos turísticos, onde estão catalogados 154 festivais gastronômicos, 122 opções de visitas a produtores locais e 27 roteiros gastronômicos do Estado.

A primeira tiragem da publicação, de 2.000 exemplares, será destinada as operadoras de viagens. A intenção é aumentar essa quantidade para que os turistas também tenham acesso ao conteúdo do mapa impresso. Por enquanto, o guia pode ser consultado virtualmente. “Minas Gerais tem grande potencial para o turismo gastronômico. Nossa gastronomia é apontada, desde 2014, como a principal imagem do estado. No entanto, ainda não era possível encontrar, de forma dinâmica e organizada, as principais informações sobre os circuitos gastronômicos do estado”, explicou o secretário de Turismo, Ricardo Faria, durante o evento de lançamento do Mapa.

Resultado de um amplo levantamento da oferta turística em Minas Gerais, o Mapa Gastronômico foi elaborado em parceria com os circuitos turísticos mineiros, possibilitando o conhecimento da oferta gastronômica do estado e contribuindo, assim, para o planejamento, gestão e promoção da gastronomia mineira enquanto atrativo turístico. Por meio do trabalho realizado, foi possível catalogar mais de 150 festivais gastronômicos no estado, que acontecem anualmente. O guia também traz mais de 120 atividades e estabelecimentos abertos à visitação dos turistas, para quem deseja conhecer de perto a rotina dos produtores rurais.

De acordo com a superintendente de Turismo, Régia Côrtes, Araxá é uma cidade genuinamente gastronômica. “Recebemos anualmente o Festival Internacional de Gastronomia que, agora está com novo nome – Saberes e Sabores. Nesse ano, tivemos a versão inverno e, em 2018, está programada a versão verão. Araxá tem como um dos seus focos principais, a gastronomia. Temos excelentes restaurantes, bares, hotéis especializados com a alimentação e a riqueza de produtos como, por exemplo, a batata que é vendida para o Brasil todo, o queijo de Araxá, sempre premiado a níveis estadual e nacional, a tradição dos nossos doces e das nossas quitandas. Está presente no Mapa Gastronômico de Minas Gerais é mais uma opção para receber turistas do Estado, do Brasil e até do mundo. Com certeza, é mais um atrativo da cidade”, ressalta.