Jardim Natália ganha novo Ginásio Poliesportivo

Mais um importante dispositivo para o fomento à prática esportiva, em breve, será entregue a comunidade. A Prefeitura de Araxá já concluiu a obra do ginásio situado no bairro Jardim Natália que leva o nome de Paulo de Souza, ex-jogador do Najá, equipe do futebol amador, e foi um grande desportista na cidade. A construção do ginásio poliesportivo representa o atendimento da demanda da população da região Norte e recebe investimentos por parte da municipalidade, da ordem, de R$ 1,350 milhão.

O equipamento público recebeu plantio de grama esmeralda, cobertura de estrutura metálica, piso da quadra polido, alambrado, arquibancadas, vestiários masculino e feminino, banheiros, camarins, acessibilidade e estacionamento, em quase um ano de duração da obra.

De acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, as melhorias contemplam a valorização de uma região importante para a cidade. “O ginásio poliesportivo permite a prática de futsal, basquete, vôlei, handebol, quer dizer, todas as práticas esportivas de salão estão sendo inseridas em um só espaço. Ampliando o projeto original, o local abriga também um palco para, além do esporte, o Ginásio ser utilizado para atividades culturais como um teatro e outras artes. O prédio já está 100% pronto”, destaca o secretário.

A inserção de crianças, jovens e adolescentes no esporte consta como prioridades na gestão do prefeito Aracely de Paula. Em 2015, os ginásios Márcio Vieira Borges (Vila Estância / Santo Antônio), Elmiro João Manoel (São Geraldo) e Jacy Teixeira Martins (Santa Luzia) passaram por reformas, foram reativados para o uso da comunidade e são palcos do projeto “Escolinha dos Esportes Especializados nos Ginásios Municipais”, que começou neste ano. Dois deles (Santo Antônio e São Geraldo) foram construídos quando Aracely estava no seu terceiro mandato como prefeito de Araxá (1986/1988). No ano passado, mais um ginásio foi reativado e passou por reformas realizadas pela Prefeitura. O ginásio Oscar Lino (São Pedro) também foi inaugurado e, ao lado dos espaços de esporte e lazer anteriormente reinaugurados, recebem as partidas dos Jogos Estudantis, que contemplam a participação de cerca de 3 mil alunos, de 7 a 16 anos.

Todos esses ginásios estão sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes, assim como o do Jardim Natália, quando for entregue oficialmente à comunidade. “Queremos que a mocidade aproveite todos os equipamentos e o material humano que nós temos e, principalmente, esse vigor que domina a juventude, para fazer da nossa cidade referência no esporte especializado em nosso Estado e no nosso país”, reitera o prefeito Aracely de Paula.