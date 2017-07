Prefeitura anuncia início da campanha de vacinação antirrábica animal na zona rural

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Saúde programa o início da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal para cães e gatos na zona rural, entre os dias 31 de julho e 12 de agosto. Com o tema “Quem não tem cão, vacina gato!”, a Prefeitura quer mobilizar os donos dos animais a participaram da campanha vacinando o maior númeroPossível de animais domésticos, de forma que a prevenção seja efetiva já nesta primeira etapa da campanha.

A raiva é uma zoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico, contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura, além das arranhaduras ou lambeduras em feridas abertas ou mucosas. No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e o gato. No Brasil, o morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre.

A coordenadora do setor de Vigilância Ambiental, Flávia Rios, lembra que a raiva pode levar até a morte, portanto, se faz necessária a conscientização “de que o melhor remédio contra a doença é a prevenção”.

Na zona rural, a Prefeitura de Araxá pretende vacinar 2.500 animais entre cães e gatos. Flávia relata que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde executarão o serviço de utilidade pública, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. “Serão quatro veículos com dois funcionários. A colaboração dos fazendeiros para atingirmos a meta é muito importante”, completa Flávia Rios.

Para o perímetro urbano, a expectativa é que sejam vacinados em torno de 13 mil animais entre cães e gatos, de 21 a 26 de agosto em diversos pontos da cidade. Mais informações sobre Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, entre em contato no número 99904-2475.