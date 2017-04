Prefeitura bloqueia estacionamento irregular na Matriz; medida foi cobrada na Câmara Municipal

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, bloqueou o estacionamento irregular no pátio da Igreja Matriz. Foram colocados no local correntes impedindo o acesso de veículos. Essa decisão foi tomada em conjunto pela Secretaria e a direção da Igreja. A medida foi cobrada na Câmara Municipal pelo vereador Raphael Rios.

O secretário Élvio Bertoni, relata que o pároco Duille de Assis Castro estava muito incomodado com a situação que se tornou decorrente principalmente da falta de uma proteção que não inibia essa prática irregular. “O estacionamento de carros ali no pátio estava danificando o piso e era convidativo para o cometimento da infração. Por isso, que decidimos pela colocação de balizas ou postes interligados por correntes para fazer uma barreira”, comenta o secretário.

Ao todo, dez balizas foram colocadas em torno do pátio da Igreja Matriz de São Domingos. “Vamos estar sempre fiscalizando através de agentes da Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran) para coibir o estacionamento irregular no pátio da Igreja Matriz de São Domingos que estava sendo usado fora das conformidades legais”, acrescenta Bertoni.

A colocação de balizas interligadas por correntes é uma medida paliativa, ou seja, uma alternativa para resolver, de imediato, o problema do estacionamento irregular no pátio da Igreja Matriz de São Domingos de Gusmão.

O secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, afirmou que a Prefeitura estuda a melhor forma para solucionar definitivamente o problema. Segundo ele, serão realizadas melhorias no local para recuperar o piso danificado devido a utilização do estacionamento irregular.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), infração n° 181, inciso 8°, quem estaciona de forma irregular, no caso no pátio da Igreja Matriz de São Domingos, considerado uma calçada já que está acima do nível do asfalto e não foi projetada para veículos de pequeno, médio e grande porte, paga uma multa de R$ 195,23. É considerada infração grave e o condutor soma 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).