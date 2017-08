Servidores municipais participam de curso de Primeiros Socorros

A capacitação e qualificação dos servidores públicos em Primeiros Socorros é um compromisso firmado pela secretaria de Segurança Urbana e Cidadania com o Corpo de Bombeiros, através do curso de Suporte Básico de Vida. O investimento visa, no segundo semestre, a formação de 200 servidores ligados direta ou indiretamente à Prefeitura Municipal de Araxá. A carga horária total é de 8 horas, sendo as aulas divididas em práticas, teóricas e simulado.

O curso já foi realizado por profissionais das secretarias de Obras, Segurança Urbana e Cidadania, e Educação. Os demais departamentos também terão acesso ao curso, desde que o cronograma não atrapalhe o andamento das atividades dos setores e do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

O assessor da respectiva pasta, José Marcelo Jorge, afirma que são inúmeras as vantagens do curso, devido à vasta aplicabilidade das instruções.

“O participante terá, em princípio, conhecimentos básicos de Primeiros Socorros, situação que ele pode enfrentar no seu local de trabalho e também fora dele. Teremos teoria de suporte básico de vida, abordagem e segurança do local, avaliação do paciente, imobilização de fraturas, instrução para lidar com hemorragias, estado de choque, ferimentos e queimaduras”, detalhou o assessor.