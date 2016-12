Tadeu Carneiro deixa a presidência da CBMM

Foto: Divulgação

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) enviou nota à imprensa, por meio de sua assessoria de comunicação, informando que o diretor geral Tadeu Carneiro está deixando o cargo de presidente e será substituído pelo atual diretor de operações da CBMM, Eduardo Augusto Ayroza Galvão Ribeiro. Segundo a nota, o anúncio dessa mudança foi feito na última quarta-feira, dia 7, pelo presidente do Conselho de Administração, Pedro Moreira Salles. Leia a nota na íntegra:

Nota à imprensa

A CBMM comunica que o Diretor Geral, Tadeu Carneiro, está deixando o cargo de presidente que ocupava desde 2008, sendo substituído pelo atual Diretor de Operações da CBMM, Eduardo Augusto Ayroza Galvão Ribeiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente do Conselho de Administração Pedro Moreira Salles, que explicou ter sido uma decisão tomada de comum acordo entre Tadeu Carneiro e o Conselho de Administração.

A CBMM agradece a contribuição valiosa que Tadeu Carneiro prestou à companhia, desde os tempos de estagiário quando, em 1979, participou do programa da CBMM para a pesquisa do efeito do nióbio em aços ferramenta. Admitido como funcionário em 1988, o executivo fez uma carreira notável, trabalhando em São Paulo e na subsidiária norte-americana de Pittsburgh. Exerceu a presidência desde 2008 e conduziu na CBMM um programa vigoroso de inovação tecnológica que será mantido na nova gestão.