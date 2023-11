18ª edição do Prefeitura no Bairro leva esporte, lazer, bem-estar e destaca principais ações para o Setor Norte

A 18ª edição do projeto Prefeitura no Bairro aconteceu neste sábado (25), na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos. O evento contou com uma programação especial voltada para o lazer, bem-estar, saúde e esporte.

A edição destacou a Campanha Novembro Azul, com orientações sobre prevenção e combate ao câncer de próstata e agendamento de exames.

Além disso, a Secretaria Municipal de Esportes organizou uma série de atividades recreativas para todas as idades. O evento contou ainda uma Corrida e Caminhada de Rua em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat).

O morador José dos Reis Rocha, de 69 anos, aproveitou o evento para colocar a saúde em dia. “O mais importante na vida na gente é a saúde. Vim hoje no evento junto com a minha esposa para cuidar da saúde, e como é perto de casa, e de graça, é melhor ainda”, afirma.

A moradora Alicenara Muniz Manoel, de 30 anos, participou da corrida e destacou a importância da prática de atividade física. “Participei da corrida com as minhas duas filhas, Helena, de 7 anos, e Heloisa, de 3 anos. E eu acho muito importante eventos como o Prefeitura no Bairro que reúnem famílias para um momento de lazer e bem estar”, reforça.

Durante o evento, o prefeito Robson Magela ressalta a importância do projeto Prefeitura no Bairro para a população araxaense e destacou as melhorias realizadas no Setor Norte durante a gestão.

“Chegamos à última edição do projeto Prefeitura no Bairro de 2023 e fiquei muito feliz em ver a alegria de cada cidadão, junto a seus familiares, contando sobre as melhorias já realizadas em seu bairro, e como essas ações transformaram a vida delas para melhor. É uma sensação única de dever cumprido”, diz.

Principais melhorias no Setor Norte destacadas durante o evento

– Reforma Núcleo de Convivência do Bom Jesus;

– Reforma da Escola Municipal Professora Leonildo Montadon (Caic);

– Praticamente 100% de todo o Setor Norte contemplado com iluminação de LED (faltando poucas vias públicas);

– Reforma do Cemei Proinfância;

– Melhorias na Feira Radialista Silmar Borges;

– Recapeamento da rua Brígido Melo Filho e demais vias do Setor Norte;

– Correção de erosão na divisa dos bairros Santa Maria e Salomão Drummond;

– Reforma e implantação do Ambulatório de Emergência (AME 24h) na Uninorte;

– Instalação de cobertura da arquibancada do Estádio Ernesto Duílio Stefani.