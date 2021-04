21 de abril, Dia do Metalúrgico – profissão que desenvolve o mundo e transforma a CBMM

A Metalurgia estuda a origem e os processos para a produção de metais e suas ligas, bem como o seu emprego. Dos minérios às aplicações finais. A idade dos metais começou há mais de 5.000 anos e as ferramentas de cobre foram as primeiras a apoiar as atividades agrícolas do ser humano.

Os metais estão presentes nas nossas vidas desde a geração e transmissão de energia; saneamento básico e equipamentos de saúde; comunicação; mobilidade; e infraestrutura.

O aço, que tem o ferro como o principal metal presente na sua composição, é um dos materiais de engenharia mais importantes para uma sociedade sustentável. A adição de gramas de nióbio por tonelada de aço aumenta a sua resistência, permitindo a realização de mais projetos com menos recursos naturais, menor consumo de energia e menor emissão de CO2.

O uso desses materiais avançados na construção civil, por exemplo, garante estruturas mais resistentes e seguras. Em outra ponta, esses novos desenvolvimentos tecnológicos fomentam processos mais sustentáveis e eficientes, pois a utilização de aços de alta resistência gera uma significativa desmaterialização nas construções. As ligas com nióbio, por exemplo, oferecem atributos que permitem uma redução média de 20% no volume de aço e de outros metais empregados nos projetos.

O uso dessas tecnologias também leva a uma verdadeira revolução no segmento da saúde, com propriedades de supercondutividade e aplicações em equipamentos de ressonância magnética e tomógrafos.

Parabéns a todos os brasileiros que participam da cadeia de valor da Metalurgia e da Siderurgia.

Eduardo Ribeiro | CEO da CBMM