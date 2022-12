2ª edição do Neste Natal Seja Luz termina com 32 atrações culturais e públicos diversos

A 2ª Edição do Neste Natal Seja Luz chegou ao fim na última terça-feira (20), com a conclusão das 32 apresentações e atividades culturais. Espaços como a Praça Arthur Bernardes, Escolas Municipais, museus, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Feira do Produtor e Apac receberam a programação entre os dias 3 e 20 de dezembro.

O evento foi realizado por meio da parceria entre a Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Shows, exposições artísticas, oficinas, teatro, danças, música, palestras e muito mais, fizeram parte das atrações culturais.

De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, em 2022, o propósito foi que o festival chegasse a mais pessoas. “O diferencial desta segunda edição foi que nós percebemos a gratidão das pessoas que prestigiaram nossos espetáculos. Foi o sentimento em receber as apresentações nos lugares em que eles estavam, como nas escolas rurais ou nos bairros mais distantes, onde as poucas pessoas têm a oportunidade ouvir uma música ao vivo ou assistir um espetáculo de dança. Tivemos um balanço muito positivo de apresentações e público”, avalia.

Iluminação

A iluminação de Natal continua em Araxá até o dia 6 de janeiro. Com repasse de R$ 2 milhões do município, a CDL ficou responsável pela montagem das luzes em 24 pontos da cidade. Para o prefeito Robson Magela, a iluminação deste ano teve o intuito de reaproximar as pessoas do espírito do Natal.

“Estamos recebendo muitos elogios de que a há anos Araxá não ficava tão bonita e iluminada. Proporcionar isso às pessoas é muito gratificante. A gente vê famílias e turistas apreciando a iluminação. Isso também movimenta o comércio e faz com mais pessoas fomentem a economia local, além de propagar o espírito natalino”, destaca o prefeito.