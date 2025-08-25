Prefeitura inicia obra definitiva para eliminar erosão no bairro Vila Silvéria

A Prefeitura de Araxá deu início a uma intervenção definitiva para conter a erosão que atingiu a Rua Romeu Castro Alves, no encontro com a Dulce Mascarenhas Torres, na Vila Silvéria (região do Unimed). A obra corrige a drenagem pluvial, recompõe o pavimento e devolve a segurança a moradores e motoristas.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Pedrinho da Mata, o problema começou após o rompimento de uma tubulação de água pluvial, que acabou solapando o solo e alcançando a via. O dano também comprometeu a rede de esgoto da área e foi agravado pelo descarte irregular de entulho. “Tivemos de interditar a rua e o cenário se agravava a cada chuva. Havia, inclusive, represamento de água atingindo imóveis do entorno. Agora iniciamos a solução definitiva”, explica.

O serviço compreende a estabilização da área erodida (com estrutura de contenção/arrimo), a implantação de nova captação e condução de águas pluviais (drenagem superficial), a reconstrução de sarjetas e meios-fios e a recomposição de pavimento e calçadas após a conclusão das estruturas. De acordo com o secretário, a solução técnica foi dimensionada para conduzir corretamente a água de chuva, evitando novos processos erosivos no local.

O investimento é de R$ 729 mil, viabilizado por meio do Fundo do Conselho Municipal de Saneamento (COSAM), recurso destinado especificamente a ações de saneamento. A contratação foi feita via licitação, vencida pela empresa HZ Engenharia. O prazo contratual é de quatro meses. “Estamos alinhando com a construtora a aceleração das frentes para atravessar o período chuvoso com o trecho seguro e recomposto”, acrescenta Pedrinho.

O secretário também reforça que recursos vinculados, como os do COSAM, só podem ser aplicados na finalidade prevista em lei. “A população cobra, com razão, várias demandas. Mas, no serviço público, cada obra depende de dotação e fonte de custeio compatível. Buscamos o fundo de saneamento exatamente para garantir a execução técnica e financeira dessa solução”, diz.

Durante a obra, o trecho poderá operar com interdição parcial e sinalização reforçada. A orientação é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização de obra. O acesso de moradores será preservado ao longo de toda a intervenção.