Prefeitura implanta iluminação de LED na Hitalo Ros

O primeiro trecho da duplicação da Avenida Hitalo Ros já conta com iluminação de LED. A Administração Municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos, recebeu a autorização para iluminar o canteiro central da via. O investimento faz parte do programa de extensão de melhoria da qualidade de iluminação pública adotado em Araxá.

O secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, informa que por orientação do prefeito Aracely de Paula, a iluminação de LED será estendida para todos os trechos da avenida, nos que já estão construídos e nos que estão sendo duplicados.

Destaca que entre os benefícios estão a qualidade da iluminação, que é muito melhor do que de vapor de sódio ou de mercúrio; a redução do consumo de energia que é fundamental para o planeta e a outra vantagem é a segurança. Na sala de videomonitoramento as imagens refletidas nas áreas que têm iluminação de LED apresentam muito mais nitidez do que nas ruas atendidas pelas outras lâmpadas.

“A diferença é significativa, perceptível por qualquer pessoa que trafega por locais iluminados com lâmpadas de LED. Priorizamos as avenidas revitalizadas e implantadas como é o caso da Hitalo Ros, as principais ruas dos bairros, expandindo ao máximo para toda a cidade. Reflete diretamente na qualidade de vida da população”, concluiu o secretário.