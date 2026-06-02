Prefeitura inicia pavimentação de acesso ao Mourão Rachado e atende demanda histórica da região

A Prefeitura de Araxá iniciou as obras de pavimentação asfáltica do trecho de acesso à região do Mourão Rachado. A intervenção vai beneficiar diretamente moradores, produtores rurais, motoristas e usuários do transporte escolar que utilizam diariamente a estrada.

Com investimento de R$ 1,17 milhão, a obra contempla a pavimentação de 879 metros da via, além da implantação de sistemas de drenagem e sinalização. O prazo previsto para execução dos serviços é de 6 meses.

Conforme o secretário Municipal de Obras Públicas, Gustavo Lima, a expectativa é que o novo acesso proporcione mais segurança, conforto e melhores condições de tráfego durante todo o ano. “A obra vai proporcionar mais fluidez, principalmente nos trechos de subida, facilitando o deslocamento de motoristas e produtores rurais. É um investimento que fortalece a mobilidade e contribui diretamente para o desenvolvimento da região”, destaca.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves, explica que a pavimentação atende uma reivindicação antiga da comunidade rural. “O trecho possui uma subida muito íngreme e, em períodos de chuva, frequentemente se tornava difícil de transitar. Com a pavimentação, vamos garantir mais segurança, melhores condições de acesso e acabar com um problema que se repete todos os anos”, destaca.

Além de melhorar a mobilidade na zona rural, a obra também deve reduzir significativamente a poeira gerada no local, beneficiando moradores da região e bairros próximos à entrada da cidade.

Os recursos para a execução da obra são provenientes de emendas parlamentares federais e contrapartida do município. A previsão é que os serviços sejam concluídos em até seis meses.

Para a execução dos serviços, o trecho em obras será interditado a partir da próxima segunda-feira (8). Durante esse período, o tráfego será desviado pela Vila das Artes, passando em frente ao Campo do Vila e retornando à estrada principal. O local estará devidamente sinalizado. A Prefeitura pede a compreensão dos usuários da via e reforça que a intervenção é necessária para garantir mais segurança, conforto e melhores condições de tráfego para toda a região. Novas informações sobre o andamento da obra serão divulgadas pelos canais oficiais do município.