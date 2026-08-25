2º Circuito Literário do Cerrado reúne comunidade e valoriza literatura regional em Araxá

A 2ª edição do Circuito Literário do Cerrado reuniu autores, artistas, estudantes e a comunidade em uma programação voltada à valorização da literatura regional, ao incentivo à leitura e ao fortalecimento da identidade cultural do Cerrado Mineiro. O evento contou com rodas de conversa, palestras, oficinas, apresentações artísticas, feira literária e atividades para diferentes públicos.



A Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da Secretaria Municipal de Educação, apoiou a realização do evento. A FCCB contribuiu com o apoio logístico e também participou da programação por meio da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, com músicos da instituição na abertura do Circuito. Já a parceria com a Educação possibilitou a participação de cerca de 500 crianças no Circuito Brincante. A programação também teve como destaques a roda de conversa sobre o escritor Mário Palmério e o bate-papo com a jornalista e escritora Daniela Arbex.



A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar, destaca a importância de o município apoiar iniciativas que ampliem o acesso da população à cultura. “A Fundação ficou à disposição e teve a alegria de contribuir com a realização desse evento tão importante. Para nós, é muito positivo apoiar iniciativas que movimentam a cultura da nossa cidade, incentivam a leitura e aproximam a população da arte e do conhecimento. Ficamos muito felizes em fazer parte e contribuir para que ações como essa aconteçam em Araxá”, afirma.



Para a idealizadora, curadora e produtora do Circuito, Talita Tavares, a segunda edição representou uma conquista construída de forma conjunta. “O sentimento que define a 2ª edição do Circuito Literário do Cerrado é o de vitória coletiva. Somos resistência. Fomos milhares de pessoas atravessadas pela cultura, pela literatura e pelo afeto. Saímos deste evento maiores do que entramos, com a certeza de que a arte é o caminho mais curto entre dois seres humanos e que, enquanto houver uma história para ser contada, haverá esperança”, destaca.



A edição também promoveu uma campanha de arrecadação de livros usados, que serão destinados à Associação dos Contadores de Histórias de Araxá para a criação de uma biblioteca comunitária. O Circuito Literário do Cerrado busca aproximar a comunidade da produção artística e literária, ampliar o acesso aos livros e incentivar a formação de novos leitores.