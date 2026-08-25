Princípio de incêndio atinge relojoaria no Centro de Araxá

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta terça-feira (25), em uma relojoaria localizada na rua Presidente Olegário Maciel, nº 254, no Centro de Araxá. A ocorrência foi registrada por volta das 9h53.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram enquanto o proprietário do estabelecimento manuseava benzeno durante um serviço de manutenção em um relógio.



O princípio de incêndio foi controlado pelo próprio proprietário, com apoio de lojistas vizinhos, utilizando um extintor de pó químico seco. Quando a equipe da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido debelado.



Os bombeiros realizaram uma varredura no interior da relojoaria para verificar a existência de pontos de calor que pudessem provocar uma reignição, mas nenhum foco foi encontrado.



Não houve feridos. Os danos materiais provocados pelo incêndio ainda estão sendo apurados.



Após a verificação do imóvel e a confirmação de que não havia risco de reignição, a ocorrência foi encerrada no local e a guarnição retornou à sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros.

