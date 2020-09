37° BPM e parceiros realizam carreata para encerramento da campanha Agosto Lilás

Durante o mês de agosto aconteceu, em todo o Brasil, o “Agosto Lilás”. A campanha teve o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até patrimoniais. Além de comemorar os 14 anos da Lei Maria da Penha.

Dentro deste contexto, neste ano de 2020, o 37º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com os parceiros da Agenda Comum Intersetorial, realizou diversas ações voltadas à Campanha, com entrega de dicas de segurança referente à violência doméstica e dicas PM com informações sobre o 181 DDU – Disque Denúncia; blitz educativa; palestras, lives, onde foi explanado sobre a atuação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica em Araxá, com explicações sobre o feminicídio e Lei Maria da Penha.

Esclarecendo que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos e um grave problema de saúde pública. Ela pode trazer como consequências: mortes, lesões, traumas físicos e vários tipos de agravos mentais e emocionais. Além disso, diminui a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias, gerando prejuízos à sua autonomia e seu potencial como pessoa e cidadã.

Também foram realizadas ações de conscientização nos demais Municípios de abrangência do 37º Batalhão de Polícia Militar.