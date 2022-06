4ª edição do programa Prefeitura no Bairro será no bairro Max Neumann

Os moradores do bairro Max Neumann e todo o Setor Oeste terão a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente à Prefeitura de Araxá e terem acesso direto a mais de 40 serviços gratuitos. A 4ª edição do programa Prefeitura no Bairro acontece no próximo dia 25 de junho, no Ginásio da Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite.

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Professora Marlene Braga Guimarães e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Max Neumann também estarão mobilizados para atender crianças, jovens, adultos e idosos.

O programa Prefeitura no Bairro levará atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Segurança, Cidadania, Infraestrutura, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Educação, Meio Ambiente, Trabalho e Emprego, Habitação, Cultura, Esporte, Lazer e Agricultura. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Governo também estarão à disposição para ouvir as demandas dos cidadãos. O programa prevê um evento periódico, uma vez por mês, e contemplará todas as regiões do município.

A última edição do programa reuniu cerca de 1.300 pessoas na Praça das Mangueiras, no bairro Santo Antônio. Moradora há mais de 40 anos, a secretária Edilamar Érica Ferreira disse que o evento foi uma oportunidade de estar mais próxima da prefeitura. “Nunca tinha havido esse tipo de ação aqui no Santo Antônio bairro. Foi muito bom, principalmente para quem não tem como ir até a prefeitura”, disse.

Prefeitura no Bairro – Bairro Max Neumann

– Local: Ginásio da Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite

– Endereço: Rua Dr. Bernardino Ladeira, 430.

– Data: 25 de junho – sábado

– Horário: 8h às 12h