57ª Festa dos Congadeiros acontece de 8 a 11 de junho

Preservar e manter viva a história da cultura popular do município. Este é o intuito da Festa dos Congadeiros, que, em 2023, chega a sua 57ª edição. O evento acontece de 8 a 11 de junho, na Praça da Igreja São Pedro (R. Abadanur Elias, bairro São Pedro), com entrada gratuita. O tema das celebrações deste ano é “Resistência Cultural e Social de Araxá”.

Com uma pluralidade de cores, cantos, instrumentos e elementos culturais, a Congada, manifestação popular genuinamente afro-brasileira e extremamente rica, traz uma festa da abolição da escravatura no Brasil, carregando em si, um grande contexto cultural.

A organização é da Associação da Capela Mártir Filomena e da Associação de Congadeiros de Araxá, e a celebração conta com parceria da Prefeitura de Araxá.

De acordo com o presidente da Associação da Capela Mártir Filomena, João Paulo Ferreira, esta união entre associações e Administração Pública preserva valores, costumes e tradição.

“A cultura faz com que o indivíduo se sinta como parte da história, promovendo, assim, a valorização dessa tradição, que é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea: desenvolver nas futuras gerações a consciência da preservação”, ressalta.

Confira a programação

08/06, quinta-feira – Praça da Igreja São Pedro

19h – Missa e em seguida, Leilão e Quermesse;

21h – Show: Batidão do Sertão

09/06, sexta-feira – Praça da Igreja São Pedro

18h – Cortejo dos Mastros com saída da residência do Rei da Coroa Grande (R. Salomão Pereira de Mesquita, 215, bairro Vila Rica);

19h – Missa;

20h – Levantamento dos Mastros e em seguida, Terço, Leilão e Quermesse;

21h – Show: Os Arachás

10/06, sábado – Praça da Igreja São Pedro

18h – Cortejo dos Andores com saída do Quartel do Moçambique Mocidade Verde e Branco (R. Francisco Porfírio, 306, Vila São Pedro);

19h – Terço, Leilão e Quermesse;

21h – Show: Grupo de Bobeira

11/06, domingo – Praça da Igreja São Pedro

7h – Café da manhã na Associação dos Aposentados (R. Renê Teixeira, 225 – Centro);

9h – Abertura do encontro e apresentação dos Ternos;

11h – Almoço na sede da Associação da Capela Mártir Filomena;

15h – Missa Conga;

16h – Missa com saída da Igreja São Pedro;

18h – Descida dos Mastros e Show com Swing Novo