5ª edição do Campeonato Rally Minas Brasil começa nesta terça em Araxá

O Campeonato Rally Minas Brasil em Araxá acontece de 7 a 11 de março e promete muita aventura em duas e quatro rodas. A 5ª edição da competição recebe novamente o apoio da Prefeitura de Araxá e do Jeep Clube Araxá, e garante um percurso técnico e exigente.

Neste ano, o Rally Minas Brasil ganhou um dia a mais de disputa e agora serão três dias de velocidade em trechos cronometrados entre 180 e 200 quilômetros de pura montanha, sempre com largada e chegada na Estância Hidromineral do Barreiro. As provas acontecem nos dias 9,10 e 11, a partir das 8h, e também passarão pelos municípios de Pratinha, Tapira, Sacramento e Ibiá.

A competição promete muita emoção, belas paisagens e provas para pilotos iniciantes e experientes, com direito a aula de navegação, orientações básicas e noções da prova para todos os participantes. As categorias que disputarão as provas serão motos, UTVs, quadriciclos e carros. O evento conta ainda com uma praça de alimentação e música ao vivo para toda a população.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, afirma que o evento vai fomentar o turismo na cidade. “É uma alegria enorme sediar, mais uma vez, um evento como o Rally Minas Brasil. Estamos muito felizes em receber esta competição tão grandiosa pelo segundo ano consecutivo. São equipes dedicadas, organização impecável, que, por meio de provas espetaculares, consegue promover momentos de lazer para toda a família”, destaca.

O presidente e diretor comercial da Rallymakers, Luiz Fernando Moreira Goulart, ressalta a alegria de estar sediando o evento novamente em Araxá. “Mais uma vez realizando esse grande evento e para nós, organizadores do rally, é muito bom levar aventura e emoção para os araxaenses, que sempre nos receberam muito bem”, afirma.

Programação

07/03 – Terça-feira

8:00h – Abertura do Parque de Apoio

9:00h – Abertura da Secretaria de Prova

– Início instalação do Stella

13:00h – Abertura da Vistoria Técnica CBM

13:00h – Apresentação para vistoria CBA

18:00h – Encerramento das vistorias

19:00h – Briefing Organização – Técnica

08/03 – Quarta-feira

8:00h – Vistoria CBM

9:00h até 9:30h – Vistoria CBM com multa

9:20h até 10:00h – Shakedown – Motos e Quadris

10:00h até 10:40h – Shakedown – UTVs # ímpar

10:40h até 11:20h – Shakedown – UTVs # par

11:20 até 12:00h – Shakedown – Carros

13:20h – Parque Fechado do Prólogo – Todos os veículos

14:00h – Início do Prólogo

18:00h – Briefing Apoios

19:00h – Briefing de Prova – Competidores

09/03 – Quinta-feira

8:00h – Largada Especial

19:00h – Briefing

10/03 – Sexta-feira

8:00h – Largada Especial

19:00h – Briefing

11/03 – Sábado

8:00h – Largada Especial

19:00h – Cerimônia de Premiação