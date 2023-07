Ginásio Geraldo Montovani no bairro Padre Alaor é reinaugurado

A Prefeitura de Araxá reinaugurou o ginásio poliesportivo Geraldo Montovani, no bairro Padre Alaor, neste sábado (1º). A obra foi realizada em parceria público-privada com a empresa a Casa Franca e atende uma antiga demanda dos moradores, que agora contam com o espaço totalmente revitalizado para realizar atividades esportivas e de lazer.

O evento contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), familiares do homenageado Geraldo Montovani, do diretor comercial da Casa Franca, José Tadeu Oliveira, do presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior, vereadores Wellington Martins, João Veras e Raphael Rios e moradores.

O espaço recebeu recuperação de toda a alvenaria e das partes elétrica, hidráulica e sanitária, instalação de rede de proteção em torno da quadra, instalação de novas traves e suportes de piso para rede de vôlei, pintura geral interna e externa do prédio, instalação de bebedouros industriais e recuperação e pintura acrílica da quadra poliesportiva.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), afirma que o espaço vai receber três projetos esportivos. “Com o ginásio totalmente revitalizado,o espaço vai receber o projeto “Esporte mais que Especial”, com alunos autistas atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Araxá; o “Lobinho Transformando Vidas”, com alunos atendidos pela Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube; e o “Escola de Voleibol Meninas de Ouro”, com alunas atendidas pela União Recreativa Sacramentana (URS), sendo todos eles em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes”, explica.

O morador Jair dos Reis Martins (Pinho) afirma que é uma satisfação ver o espaço totalmente revitalizado. “Essa era uma demanda antiga da população aqui do bairro, e fico muito feliz em ver o espaço totalmente revitalizado e pronto para que as crianças possam brincar com segurança”, completa.

O prefeito Robson Magela ressalta a importância do investimento para a população do bairro Padre Alaor. “Estamos mais uma vez entregando uma obra para a população araxaense com um espaço totalmente revitalizado. Era uma demanda antiga da população e agora entregamos um ginásio que oferece uma função social, com atividades de lazer e integração da comunidade”, conclui.