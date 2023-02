9ª edição do Prefeitura no Bairro vai marcar inauguração de nova sede de creche no Pão de Açúcar 3

A 9ª edição do projeto Prefeitura no Bairro será marcada com a inauguração da nova sede do Cemei Professora Francisca Querina Martins de Oliveira, no bairro Pão de Açúcar 3, neste sábado (25), das 8h às 12h. O projeto oferta mais de 40 serviços gratuitos à população, reunindo toda a estrutura da Administração Municipal.

A nova sede da creche vai ampliar cerca de 60 vagas para crianças de 4 meses a 5 anos, passando de 120 para 200, em uma estrutura de 2.100 m², oito salas, uma sala multiuso, fraldário, iluminação em LED, acessibilidade, cozinha, salas de professores e cuidadores, secretaria, diretoria, rouparia e despensa.

Outra novidade na primeira edição de 2023 do Prefeitura no Bairro vai ser a Rua das Crianças, que vai contar com brinquedos, contação de histórias infantis e recreação. E o evento também ofertará vacinação adulta e infantil, assistência e acesso a programas sociais e abertura de empresas, recolhimento de eletroeletrônicos, solicitação por serviços urbanos, cadastro de produtores rurais e artistas culturais e orientação sobre IPTU.

O projeto levará ainda atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.

Serviço

Prefeitura no Bairro: Pão de Açúcar 3 / Inauguração da nova sede do Cemei Francisca Querina Martins de Oliveira

Dia e horário: 25 de fevereiro (sábado), das 8h às 12h

Endereço: Rua Neila Marques de Ávila, nº 605, bairro Pão de Açúcar 3