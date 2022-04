A Fenadoces está chegando! Vem aí a maior feira de doces de Araxá e região

A cidade de Araxá já é muito procurada pelos seus deliciosos doces e para divulgar e dar oportunidade aos empreendedores desta área foi que nasceu a Fenadoces. A primeira edição já foi um sucesso, mais de sete mil pessoas puderam se deliciar com as guloseimas oferecidas.

Este ano o evento volta com uma estrutura diferente e muito maior, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. Se em 2019 foram 26 expositores, esse ano o número quase dobrou, serão 46 expositores. Segundo a organizadora do evento, a empresária Fabiana Alves proprietária da loja Donuts da Fabi, o primeiro evento trouxe muitos doces finos e a ideia para este ano era resgatar outros tipos, “os doces finos e gourmets dominaram as praças, mas este ano queríamos resgatar os caseiros e mostrar os pequenos produtores de gourmets. É a oportunidade de eles estarem expondo o seu trabalho”, ressaltou.

Outra novidade é a área kids temática, que vai trazer a turma do Arachazinho, personagem infantil que representa a história Araxaense. O espaço vai contar com monitores, recreação, oficinas e brinquedos. No palco principal as crianças vão conferir o curta metragem do Arachazinho e sua turma com exibições todos os dias e também atrações com o grupo Bambule e o Teatro Boneco Frederico. Além disso, escolas de dança da cidade vão se apresentar de quarta a sábado.

E você acha que só de doce vive a Fenadoce? Dessa vez a organização preparou uma área gastronômica com 15 expositores e cada cardápio mais divino que o outro! E para acompanhar esses momentos de lazer, o fim da tarde no evento sempre vai vir acompanhado de atrações musicais.

Chegada do Coelho da Páscoa

No domingo de páscoa a chegada especial do coelho é o ponto alto e mais aguardado pelas crianças! O cortejo será feito com a banda de fanfarra, os personagens do palhaço Chupeta e o casal de coelhos que vão dar início às festividades do domingo mais do que especial, a partir das 10h. O evento é uma reunião para toda a família, do dia 13 a 17 de abril, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto.

A realização é do Donuts da Fabi e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, Instituto Andaiá Arachás, CBMM, Satis, Click Araxá e outros patrocinadores.