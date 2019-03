Abertas inscrições para processo seletivo de agente de combate às endemias

Novos agentes de combate às endemias serão selecionados através de edital da Prefeitura Municipal de Araxá. Com aval do prefeito Aracely, a Secretaria de Saúde terá a abertura das inscrições de 18 a 22 de março com a realização de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas.

O processo seletivo será acompanhado por comissão examinadora constituída por servidores das secretarias de Saúde, Educação e Segurança Urbana e Cidadania. A secretaria responsável pela realização do edital contará com a assessoria da Procuradoria Geral do Município, para auxiliar nos trabalhos executados pela comissão.

São 9 vagas disponíveis, sendo 1 para portador de necessidades especiais. As inscrições serão abertas a partir das 7 horas de 18 de março até às 23h59 do dia 22 deste mês. Mais informações no site www.araxa.mg.gov.br (aba Processos Seletivos Diversos).