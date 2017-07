Abertas inscrições para processo seletivo de estagiários na Prefeitura

A Prefeitura de Araxá está com inscrições abertas e gratuitas até 14 de julho para o processo seletivo de estagiários para formação de cadastro de reservas. A seleção é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada pela Secretaria de Governo, e ocorrerá nas etapas de avaliação curricular e entrevista. É necessário ter 18 anos completos até a data de admissão e disponibilidade de atuação em jornada de 30 horas semanais. Estão conveniadas para a seleção de alunos as instituições Cefet, Uniaraxá e Uniube.

O processo seletivo atenderá o nível superior em andamentos nos cursos de administração; agronomia; arquitetura; ciências contábeis; direito; educação física; enfermagem; engenharias ambiental, civil e de produção; fisioterapia; sistema de informação; pedagogia; psicologia; e serviço social.

Os convocados receberão bolsa complementar educacional de até 80% do valor líquido devido a título de mensalidade pelo bolsista. Candidatos com deficiência serão assegurados de 10% das vagas disponibilizadas após formação do quadro de reservas, participando em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere à avaliação curricular e de desenvoltura e aptidão na entrevista.

Na primeira etapa, de análise curricular, serão avaliados cursos de capacitação, seminários e/ou congressos, publicações científicas e monitorias. A somatória das pontuações máximas equivale a 80 pontos. Já na segunda fase, de entrevista e veracidade de informações descritas em documentos, serão 20 pontos distribuídos com base nos quesitos de comunicação, conhecimentos técnicos e postura/atitudes.

O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado em 28 de julho, no site oficial da Prefeitura Municipal de Araxá; Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA); e no Mural Público, situado na Rua Presidente Olegário, 306, Centro.

Inscrições



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de terça a sexta-feira, das 8 às 11h e 13 às 17h, na Praça Coronel Adolfo, 28, Centro. O formulário próprio é disponibilizado apenas no local de inscrição. Orientações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Governo: (34) 3691-7020.