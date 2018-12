Abertas matrículas para ensino Fundamental e Médio

Começou na manhã desta segunda-feira, 17, as matrículas para o Ensino Fundamental. A orientação é para que os pais procurem a escola indicada no cadastramento.

Para fazer a matrícula é necessário apresentação da Carta de Encaminhamento emitida pela Comissão de Cadastro e os documentos listados na carta. As datas valem também para matrículas no Ensino Médio que é de responsabilidade do Estado. As escolas da rede municipal funcionam de 7h às 17h. As estaduais também no período noturno, até às 22h.

A matrícula de alunos não cadastrados para o ensino Fundamental será no dia 21 de janeiro de 2019. A Secretária de Educação, Gessy Gloria Lemos, diz que a Prefeitura de Araxá consegue atender 100% da demanda por vagas no Ensino Fundamental. O mesmo acontece em relação ao Ensino Médio.

“As matrículas são direcionadas conforme a proximidade da escola em relação à residência dos estudantes. No caso em que o aluno tenha pretensão de estudar em outra escola, mais distante da sua casa, é necessário aguardar as vagas remanescentes e após a conclusão de todo o processo de matrícula, caso ainda haja vaga na escola escolhida por ele aí sim pode ocorrer esta mudança”, explica Gessy.

As matrículas para Educação Infantil na rede municipal já terminaram. Segundo Gessy, os pais que não compareceram nas escolas para matricular seus filhos, de 4 e 5 anos, podem procurar a Secretaria de Educação até sexta-feira, 21, para ocuparem possíveis vagas remanescentes.