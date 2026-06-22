Prefeitura de Araxá adere à Prova Nacional Docente e amplia oportunidades para profissionais da educação

A Prefeitura de Araxá aderiu à Prova Nacional Docente (PND), iniciativa do Governo Federal que integra o Programa Mais Professores para o Brasil. A adesão representa mais um avanço no fortalecimento da educação pública e na valorização dos profissionais da educação, além de ampliar as oportunidades de acesso à carreira docente.

A Prova Nacional Docente tem como objetivo contribuir para a melhoria da formação dos professores e oferecer aos sistemas de ensino uma referência nacional para os processos de seleção e recrutamento de profissionais da educação. Com isso, os municípios passam a contar com mais um instrumento para subsidiar futuras seleções, respeitando sempre a autonomia de cada rede de ensino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, em Araxá, a adesão à PND não altera as regras dos concursos públicos vigentes. Para os cargos que possuem concurso público em validade, permanece inalterado o critério legal de nomeação, com rigoroso respeito à ordem de classificação dos candidatos aprovados. Dessa forma, a participação do município na iniciativa não modifica direitos adquiridos nem interfere na validade dos concursos em andamento.

Da mesma forma, para o cargo de Professor Adjunto da Educação Infantil (PAEI), cuja formação mínima exigida é o curso de Magistério, a Prova Nacional Docente não será utilizada como critério de seleção.

Além de ampliar as oportunidades para os profissionais da educação, a adesão permitirá ao município acessar informações importantes sobre a formação e o desempenho dos participantes. Esses dados poderão subsidiar a elaboração de políticas públicas e programas de formação continuada cada vez mais alinhados às necessidades da rede municipal de ensino, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação oferecida aos estudantes.

Quem pode participar?



A Prova Nacional Docente é destinada a dois públicos.

Estudantes concluintes de cursos de Licenciatura

* Acadêmicos que estejam cursando o último ano da graduação;

* Devem estar inscritos por suas instituições de ensino no Enade das Licenciaturas;

* Para esse público, a PND substitui a prova teórica do Enade;

* Os participantes têm direito à isenção da taxa de inscrição.

Professores e profissionais já licenciados



* Pessoas que já possuem diploma de graduação em qualquer curso de Licenciatura;

* Podem participar em busca de uma certificação nacional;

* O resultado poderá ser utilizado conforme os critérios estabelecidos pelos estados e municípios que aderirem ao programa.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a adesão à Prova Nacional Docente reforça o compromisso do município com a valorização dos educadores e a qualificação do ensino.

“A educação de qualidade começa pela valorização de quem ensina. Investir na formação e no desenvolvimento profissional dos educadores é investir no futuro das nossas crianças, dos nossos jovens e de toda a sociedade.”

Cronograma



* Inscrições: de 22 de junho a 3 de julho de 2026;

* Aplicação da prova: 20 de setembro de 2026;

* Resultado final: 15 de dezembro de 2026.