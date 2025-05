Abre e fecha: confira os serviços da Prefeitura de Araxá disponíveis durante o feriado do Dia do Trabalhador

Prefeitura, secretarias e autarquias

-A Prefeitura de Araxá informa que as repartições públicas municipais, secretarias e autarquias não funcionarão de 1° a 4 de maio. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 5.

Saúde

-UPA e AMEs (Unileste e Uninorte): atendimento 24 horas, todos os dias.

-UBSs e ESFs: fechadas de quinta a domingo, com retorno na segunda (5).

Serviços Urbanos

-Coleta de lixo: funciona normalmente na sexta (2) e no sábado (3); não haverá coleta na quinta (1°) e no domingo (4).

-Limpeza urbana: funciona normalmente na sexta e retorna na segunda.

-Iluminação pública: apenas solicitações via Colab.

-Tapa-buracos: funciona normalmente na quinta, sexta e sábado.

Segurança Pública

-Defesa Civil: plantão 24 horas pelo telefone 199.

-Guarda Patrimonial: disponível 24 horas.

-Settrans: funcionamento diário, das 7h à meia-noite.

Museus

-Quinta (feriado): das 8h às 12h

-Sexta: das 12h às 18h

-Sábado: das 9h às 15h

-Domingo: das 8h às 12h



Parque do Cristo

-Funcionamento normal todos os dias, das 7h às 21h.