Ação Social divulga lista de aprovados para a 2ª etapa do processo seletivo para o programa Casa do Pequeno Jardineiro 2024

A Secretaria Municipal de Ação Social divulgou a lista dos 105 adolescentes entre 14 e 17 anos aprovados para a 2ª etapa do processo para o programa Casa do Pequeno Jardineiro 2024. A iniciativa trabalha a educação socioambiental focada na inclusão de adolescentes. Os selecionados terão direito a uma Bolsa Social no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, camiseta de uniforme e alimentação no local das atividades.

Os aprovados estão recebendo contato telefônico da equipe da Casa do Pequeno Jardineiro, momento em que serão convocados para o processo de aptidão e interesse pelas atividades ambientais.

O resultado desta segunda etapa do processo seletivo está previsto para o dia 16 de janeiro de 2024 (terça-feira), seguido da realização das matrículas.

A lista está disponível no site da Prefeitura de Araxá, por meio do link Editais e Processos > Secretaria Municipal de Ação Social > Casa do Pequeno Jardineiro > Selecionados para segunda etapa do projeto de 2024; ou direto pelo link ( http://tinyurl.com/2czfpz3k ).