Ação Social faz parceria para incentivar jovens na busca pelo primeiro emprego

A Secretaria Municipal de Ação Social e o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) fecharam uma parceria para a realização do programa Coletivo Jovem em Araxá, que trabalha com a formação de jovens para o mercado de trabalho.

O programa é voltado para pessoas de 16 a 25 anos que moram em comunidades de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, além de ter concluído ou estar cursando o ensino médio. O curso é online (Coletivo Online) e gratuito e as pré-inscrições são feitas pelo link (https://forms.gle/ptPysTFmsAtQuu1X8).

Com conteúdo curto e objetivo enviado por WhatsApp, com duração de cinco semanas. Entre os temas abordados estão construção de currículo e planejamento financeiro. Os participantes são incentivados a se cadastrarem em sites de empregos, incluindo um com banco de vagas para jovens integrantes do programa.

Ao longo destas cinco semanas, os participantes recebem dez videoaulas e atividades para serem feitas durante este período, no próprio celular. Quem assistir às videoaulas e fizer as atividades práticas recebe um certificado de conclusão.

Ao final do curso, os jovens que se cadastrarem na comunidade do Coletivo, dentro do banco de vagas do programa, poderão se candidatar aos processos seletivos de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores.

As vagas oferecidas são iniciais em empresas que atuam, em sua grande maioria, no mercado de varejo. Em geral há posições de atendimento, vendas, repositores, entre outras.

“É um programa com conteúdo exclusivamente voltado para incentivar o jovem a buscar a oportunidade do primeiro emprego. Sabemos que a maioria das vagas são exigidas experiência, inibindo muitas pessoas a buscarem oportunidades. Além do curso, o Coletivo Online tem uma plataforma específica para disponibilizar vagas iniciais aos alunos certificados, o que é um grande diferencial. Temos certeza que é uma parceria que será bem-sucedida”, destaca a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira.

Para mais informações, o atendimento ao participante é feito pelo WhatsApp (21) 9 9354-3793.