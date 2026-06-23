Secretaria de Turismo lança guia com QR Codes das cachoeiras próximas a Araxá

Quem visita Araxá em busca de experiências junto à natureza agora conta com uma nova ferramenta para explorar as belezas naturais da região. A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Turismo, lançou um guia informativo com QR Codes que reúne 14 cachoeiras localizadas próximas ao município, facilitando o acesso às informações e aos trajetos dos atrativos.

O guia apresenta uma breve descrição de cada cachoeira, a distância aproximada em relação a Araxá e um QR Code que direciona o usuário para a localização do atrativo, tornando o planejamento do passeio mais prático e acessível.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, a iniciativa busca aproximar o público das riquezas naturais existentes no entorno do município. “O principal objetivo foi facilitar o acesso às informações sobre as cachoeiras localizadas na região, promovendo o turismo de natureza e incentivando visitantes e moradores a conhecerem essas belezas naturais de forma prática e segura”, destaca.

As cachoeiras foram selecionadas considerando critérios como potencial turístico, relevância regional, acessibilidade e interesse dos visitantes que buscam experiências em meio à natureza.

Além de apresentar novas opções de lazer e aventura, o guia também fortalece o turismo regional ao incentivar a circulação de visitantes por diferentes destinos do entorno de Araxá. “O guia amplia as opções de experiências oferecidas aos visitantes que chegam a Araxá, estimulando a permanência por mais tempo no destino e incentivando a circulação de turistas também nos municípios vizinhos. A iniciativa fortalece o turismo regional, valoriza os atrativos naturais do entorno e contribui para o desenvolvimento econômico por meio da movimentação de hotéis, restaurantes, comércios e prestadores de serviços turísticos”, explica Alda.

A Secretaria Municipal de Turismo reforça a importância da prática do turismo responsável. A orientação é que os visitantes respeitem o meio ambiente, evitem deixar resíduos nos locais visitados, preservem a fauna e a flora, observem as normas de segurança e respeitem as propriedades particulares.

O lançamento oficial do material acontece durante a ExpoQueijo Brasil 2026, onde serão distribuídos alguns exemplares impressos do material no estande da Secretaria de Turismo. O conteúdo também pode ser acessado através do site www.visite.araxa.mg.gov.br.