Prefeitura de Araxá entrega plastificadoras para escolas com educação em tempo integral

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou plastificadoras para as 15 unidades da rede municipal de ensino que ofertam educação em tempo integral, nesta terça-feira (23). Os equipamentos permitirão que as escolas produzam e plastifiquem materiais didáticos, jogos pedagógicos, cartazes, fichas de atividades e identificação de ambientes. A iniciativa aumenta a durabilidade dos materiais, reduz custos com reposições e fortalece as práticas pedagógicas no dia a dia escolar.

A iniciativa integra os investimentos da Secretaria Municipal de Educação na melhoria da infraestrutura das escolas e no fortalecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais da rede. Além de preservar os materiais utilizados em sala de aula, a plastificação possibilita a reutilização de diversos recursos pedagógicos, promovendo mais economia e sustentabilidade nas unidades escolares.

Com os novos equipamentos, os professores terão mais autonomia para confeccionar materiais personalizados de acordo com as necessidades de cada turma, tornando as atividades mais dinâmicas e ampliando as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a aquisição das plastificadoras representa mais um avanço para fortalecer o trabalho pedagógico nas escolas.

“A educação em tempo integral exige planejamento, criatividade e recursos que apoiem o trabalho dos nossos professores. As plastificadoras chegam para facilitar a produção e a conservação de materiais pedagógicos, proporcionando mais qualidade, economia e sustentabilidade às escolas. É um investimento que fortalece o ensino e oferece ainda mais condições para que nossos profissionais desenvolvam atividades diversificadas e significativas com os alunos”, afirma.