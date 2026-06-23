Prefeitura de Araxá realiza nova entrega de óculos do Programa Miguilim

A Prefeitura de Araxá realizou uma nova entrega de óculos do Programa Miguilim, na manhã desta terça-feira (23). A ação aconteceu no auditório da Prefeitura e beneficiou estudantes de escolas municipais e estaduais. A iniciativa tem o objetivo de garantir acompanhamento oftalmológico e acesso aos óculos para alunos que apresentam necessidade de correção visual.

O programa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, desenvolvida em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação.

Nesta entrega, foram contemplados estudantes da Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, Escola Municipal Pio XII, Escola Municipal Professor Nelson Gomes, Escola Municipal Benedito de Paula Filho, Escola Estadual Dom José Gaspar e Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a entrega dos óculos contribui diretamente para o aprendizado e para a participação dos estudantes em sala de aula. “Enxergar bem faz diferença na rotina escolar. Muitas vezes, a dificuldade de visão interfere na leitura, na escrita, na atenção e até na autoestima da criança. Por isso, essa entrega é tão importante para garantir melhores condições de aprendizagem aos nossos alunos”, ressalta.

O prefeito Robson Magela acrescenta que os óculos representam mais conforto e qualidade de vida para os estudantes atendidos. “Esse é um cuidado que chega diretamente às crianças e faz diferença no dia a dia delas. Com os óculos, os alunos passam a ter mais conforto para estudar, acompanhar as aulas, realizar as atividades escolares e viver a rotina com mais autonomia”, afirma.