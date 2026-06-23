Região do Entrecosto recebe nova ponte para veículos pesados e transporte escolar

A circulação de veículos pesados, o transporte escolar e o deslocamento diário de produtores rurais ganharam melhores condições de tráfego com a conclusão de uma nova ponte sobre o Ribeirão Macedo, na região do Entrecosto. A estrutura faz a ligação entre a rodovia Araxá–Tapira e a estrada do Horizonte Perdido, importante rota utilizada por moradores e produtores da região.

A ponte possui 11 metros de comprimento por 4,20 metros de largura, com estrutura em concreto e forro em madeira. Durante a obra, foram substituídas as vigas antigas, o forro e as guias, além do reforço da estrutura para atender ao tráfego de veículos de maior porte utilizados no transporte de grãos e bovinos.

Os serviços foram executados com mão de obra da Prefeitura de Araxá, em parceria com produtores rurais da região, que contribuíram com os materiais utilizados na construção.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves, a intervenção atende diretamente quem utiliza a estrada diariamente.

“É uma melhoria que garante mais segurança para os produtores, caminhoneiros, motoristas e também para as vans que realizam o transporte escolar na região”, destaca.

A nova estrutura atende ao tráfego de veículos leves e pesados utilizados no transporte de pessoas, insumos e produção agropecuária, facilitando o acesso entre as comunidades atendidas pela via.