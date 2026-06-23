Secretaria de Agricultura e Pecuária orienta produtores sobre emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2026

Proprietários de áreas rurais acima de 2 hectares, como fazendas, sítios e chácaras, devem emitir o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) referente ao exercício de 2026. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, orienta que a emissão anual do documento é necessária para manter atualizada a situação cadastral do imóvel rural junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Em Araxá, há cerca de 1.760 imóveis rurais com CCIR. Os imóveis precisam emitir anualmente o certificado atualizado. O CCIR comprova que a propriedade está cadastrada no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Após a emissão, é gerada a taxa de serviço cadastral. O valor varia conforme as características do imóvel, como tamanho da área e classificação da terra.

Para atendimento e emissão das guias, os produtores podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (no Centro Administrativo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou o Sindicato dos Produtores Rurais de Araxá (Rua Ângela Marques Torres, 200 – Centro), das 8h às 18h.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves, destaca que o produtor não deve deixar a emissão para a última hora, principalmente porque o documento é exigido em procedimentos junto a bancos e cartórios.

“Sem o CCIR em dia, o produtor fica limitado. Ele não consegue fazer a transferência do imóvel, não consegue financiamento e pode ter dificuldades com demais procedimentos de cartório e banco. Por isso, é importante verificar a situação e emitir o documento dentro do prazo”, ressalta Osmar.